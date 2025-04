Governo de Mato Grosso lança protocolos de saúde e bem-estar voltados aos servidores públicos estaduais

Momento MT |Do R7

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), lança nesta quarta-feira (23.4), os protocolos intitulados “Saúde e Bem-Estar” e “Saúde Mental”. O evento ocorrerá às 9h, no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, e reunirá representantes das setoriais de Gestão de Pessoas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Essas ferramentas servirão para a promoção de saúde e a prevenção de riscos na administração pública estadual.

