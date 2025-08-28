Governo de Mato Grosso paga salários de agosto nesta sexta-feira (29)
O Governo de Mato Grosso realiza, nesta sexta-feira (29.8), o pagamento dos salários referentes ao mês de agosto para todos os servidores públicos estaduais. A folha líquida soma R$ 795.682.847 e contempla os funcionários da administração direta e indireta do Poder Executivo.
