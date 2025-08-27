Governo de Mato Grosso participa do 2º Encontro das Mulheres Boe Bororo
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Superintendência de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas (Sapdi), esteve presente no 2º Encontro das Mulheres Boe Bororo, com o tema “Resistência e Luta por Direitos e Bem-Estar em Nossos Territórios”, na Aldeia Perigara, no município de Barão de Melgaço.
