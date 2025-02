Governo de Mato Grosso rompe contrato com consórcio responsável pelo BRT devido a atrasos e irregularidades O Governo de Mato Grosso anunciou a rescisão do contrato com o Consórcio Construtor BRT Cuiabá, responsável pelas obras do sistema...

O Governo de Mato Grosso anunciou a rescisão do contrato com o Consórcio Construtor BRT Cuiabá, responsável pelas obras do sistema de Ônibus de Trânsito Rápido (BRT) em Cuiabá e Várzea Grande. A decisão foi tomada após sucessivos atrasos na execução do projeto e descumprimento de prazos estabelecidos no contrato firmado em 2022.

