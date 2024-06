Governo de MT antecipa pagamento da folha de junho com primeira parcela do 13º salário

Os servidores da administração direta e indireta do Governo do Estado recebem, nesta sexta-feira (28.06), o salário referente ao mês de junho. Além disso, os servidores efetivos receberão a primeira parcela do 13º salário, conforme cronograma divulgado no início do ano. O pagamento líquido soma R$ 1.076.509.398,81.

