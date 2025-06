Governo de MT anuncia criação de Prêmio Anual de Jornalismo O governador Mauro Mendes e a secretária de Estado de Comunicação, Laice Souza, anunciaram, na noite desta quinta-feira (5.6), a criação... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h57 ) twitter

O governador Mauro Mendes e a secretária de Estado de Comunicação, Laice Souza, anunciaram, na noite desta quinta-feira (5.6), a criação do Prêmio Anual de Jornalismo do Governo de Mato Grosso. A premiação é destinada aos profissionais que mais se destacarem na cobertura de fatos que ressaltem e valorizem o Estado de Mato Grosso no âmbito dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. A primeira edição do prêmio levará o nome do jornalista Ademar Andreola.

