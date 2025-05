Governo de MT apoia evento que deve movimentar R$ 10 milhões em negócios Com foco no fortalecimento da economia rural e no incentivo aos esportes equestres, o Governo de Mato Grosso marcou presença na abertura... Momento MT|Do R7 03/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com foco no fortalecimento da economia rural e no incentivo aos esportes equestres, o Governo de Mato Grosso marcou presença na abertura oficial da 12ª edição da Semana do Cavalo, realizada na noite desta sexta-feira (02.05), no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, em Cuiabá. O evento, considerado o maior do segmento no Centro-Oeste, segue até o dia 10 de maio e conta com o apoio institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que também mantém um estande no local para divulgar ações voltadas ao agronegócio. Para mais detalhes sobre este evento que promete movimentar a economia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Semob inicia campanha de conscientização para inibir acidentes de trânsito

Bandeirantes e Fernando Correia serão interditadas por causa de obra

PM prende dois suspeitos de roubo e sequestro de jovem em Sorriso