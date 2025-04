Governo de MT apresenta a deputados estaduais como Hospital Central irá funcionar O Governo de Mato Grosso apresentará a forma de funcionamento do Hospital Central aos deputados estaduais, nesta quarta-feira (9.4),... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h06 ) twitter

O Governo de Mato Grosso apresentará a forma de funcionamento do Hospital Central aos deputados estaduais, nesta quarta-feira (9.4), em reunião no Palácio Paiaguás. Também foram convidados para participar da reunião os presidentes do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, e do Tribunal de Justiça, José Zuquim, além do procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca. Às 9h, será aberto para cinegrafistas fazerem imagens e o governador Mauro Mendes atenderá a imprensa após a reunião com os parlamentares e representantes dos órgãos de controle. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Bittar pede CPI dos Correios e denuncia prejuízos na estatal

