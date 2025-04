Governo de MT assina contrato com Einstein para gestão do Hospital Central O Governo de Mato Grosso e o Hospital Israelita Albert Einstein assinaram, nesta terça-feira (22.4), um contrato para a gestão do Hospital... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 00h25 ) twitter

O Governo de Mato Grosso e o Hospital Israelita Albert Einstein assinaram, nesta terça-feira (22.4), um contrato para a gestão do Hospital Central de Alta Complexidade, em Cuiabá, cuja construção já está 98% concluída. A unidade ofertará 100% dos serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que são gratuitos para a população. A assinatura ocorre após 40 anos do lançamento do Hospital Central, projeto que ficou inacabado por décadas no Estado.

Saiba mais sobre essa importante parceria e os benefícios que ela trará para a saúde pública em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

