Momento MT |Do R7

Governo de MT assina contrato com Hospital Geral e amplia em 75% procedimentos ofertados O Governo de Mato Grosso efetivou contrato com o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, nesta quinta-feira (5.6), em solenidade realizada...

O Governo de Mato Grosso efetivou contrato com o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, nesta quinta-feira (5.6), em solenidade realizada no Palácio Paiaguás. Por meio deste contrato direto, o Estado amplia em 75% o número de procedimentos ofertados pela unidade no Sistema Único de Saúde (SUS), passando de 165.996 para 288.334 procedimentos por ano.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: