Governo de MT assina contrato com Hospital Geral nesta quinta-feira (05) O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, assinam, nesta quinta-feira (5.6), um contrato com...

O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, assinam, nesta quinta-feira (5.6), um contrato com o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá. A cerimônia ocorrerá às 8h30, na Sala de Reuniões Garcia Neto do Palácio Paiaguás. O contrato amplia em 75% os serviços prestados pela unidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e prevê a oferta de 290 mil procedimentos hospitalares, que resulta em um investimento de aproximadamente R$ 145,7 milhões por ano.

