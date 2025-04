Governo de MT assina contrato com Hospital Israelita Albert Einstein para gestão do Hospital Central O Governo de Mato Grosso assinará contrato junto ao Hospital Israelita Albert Einstein para a gestão do Hospital Central, em Cuiabá...

O Governo de Mato Grosso assinará contrato junto ao Hospital Israelita Albert Einstein para a gestão do Hospital Central, em Cuiabá. A assinatura do contrato ocorrerá às 17h30 desta terça-feira (22.4), no salão Cloves Vettorato do Palácio Paiaguás.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: