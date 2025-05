Governo de MT assina termo para construção de centro do SER Família com atendimento a crianças com autismo O município de Barra do Garças foi palco de um importante avanço na área de políticas públicas voltadas à infância e à inclusão social... Momento MT|Do R7 11/05/2025 - 15h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O município de Barra do Garças foi palco de um importante avanço na área de políticas públicas voltadas à infância e à inclusão social nesta sexta-feira (09.5). Em cerimônia realizada com autoridades locais e estaduais, foi assinado o termo de autorização para ampliação do convênio do Programa SER Família Criança, que inclui a construção de uma nova unidade de atendimento especializada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do SER Família Inclusivo.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na vida das crianças no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Produtores rurais de Várzea Grande recebem insumo orgânico para fortalecer agricultura familiar

Festa do Milho: 4ª edição reuniu mais de 7 mil luverdenses no sábado (10)

Festa do Milho: 4ª edição reuniu mais de 7 mil luverdenses no sábado (10)