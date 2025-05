Momento MT |Do R7

Governo de MT aumenta lista de profissionais atendidos com Bolsa Técnico em 2025 A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) publicou, nesta sexta-feira (9.5), uma nova lista de classificados para...

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) publicou, nesta sexta-feira (9.5), uma nova lista de classificados para as vagas remanescentes no edital Bolsa Técnico, que faz parte do projeto Olimpus MT. Nesta edição de 2025, o valor total disponível passou de R$ 1,2 milhão para R$ 1,5 milhão, possibilitando o atendimento de mais 26 treinadores, chegando a 99 beneficiados.

