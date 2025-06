Governo de MT busca investimentos com agência internacional do Japão e conhece GovTech Tokyo para melhorar serviços digitais O governador Mauro Mendes cumpriu uma extensa agenda de trabalho nesta sexta-feira (13.6), em Tóquio, no Japão. A primeira reunião... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h56 ) twitter

O governador Mauro Mendes cumpriu uma extensa agenda de trabalho nesta sexta-feira (13.6), em Tóquio, no Japão. A primeira reunião do dia foi com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), que já possui projetos de investimentos com Mato Grosso e o Brasil. A Jica é a principal agência do governo japonês responsável pela cooperação internacional para o desenvolvimento e promove a diplomacia japonesa por meio de assistência técnica, financeira e projetos de cooperação internacional. Entre as áreas de atuação da agência, estão o financiamento de projetos para melhoria da produtividade agrícola e recuperação de áreas degradadas, que foram os objetivos da reunião com o governador. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: PM prende dois homens portando arma de fogo além de munições e 83 porções de entorpecentes

