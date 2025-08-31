Governo de MT conclui obras de asfaltamento da MT-206 e garante integração para Apiacás O Governo de Mato Grosso concluiu as obras de asfaltamento da MT-206 e garantiu a integração de Apiacás com o restante da malha rodoviária... Momento MT|Do R7 31/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 11h37 ) twitter

O Governo de Mato Grosso concluiu as obras de asfaltamento da MT-206 e garantiu a integração de Apiacás com o restante da malha rodoviária estadual. No total, o Estado asfaltou 124 quilômetros da rodovia até Paranaíta, em um investimento de R$ 160 milhões para garantir que o município fosse integrado por meio do asfalto. As obras foram divididas em dois trechos. O primeiro, de 58 km entre Paranaíta e a ponte sobre o Rio Apiacás, foi finalizado em 2023. Já o segundo trecho, de 66 km, da ponte até Apiacás, está sendo finalizado neste ano. O asfalto já foi todo realizado, mas a obra segue em fase de acabamento. Para mais detalhes sobre essa importante conquista para Apiacás, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mais de 74 mil cadastros são realizados no programa habitacional Casa Cuiabana em 40 dias

