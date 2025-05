Governo de MT conduz suas políticas ambientais com eficiência”, afirma major do Corpo de Bombeiros do Acre O major do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), Francisco Carlos Santos de Freitas Filho, afirmou que o Corpo de Bombeiros Militar de... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O major do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), Francisco Carlos Santos de Freitas Filho, afirmou que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) se tornou referência nacional nas políticas de prevenção aos incêndios florestais. “No Acre, nós estamos à frente das ações de prevenção, e muitas das iniciativas que buscamos implementar se baseiam nas estratégias do CBMMT, que é uma unidade reconhecida nacionalmente. Mato Grosso tem conduzido suas políticas públicas ambientais com eficiência para além da prevenção”, afirmou o major, que é comandante Operacional de Rio Branco e coordenador de Operações Ambientais do CBMAC.

Para saber mais sobre as ações e estratégias do Governo de Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Projeto No Coração de Cuiabá movimenta fim de semana com arte, música e cultura no Centro Histórico

Trio é preso por tráfico e associação ao tráfico pela Polícia Civil

Fundação MT promove 25ª Encontro Técnico de Soja com foco na constante evolução da agricultura