Governo de MT convoca mais 1.385 candidatos para primeira habilitação gratuita O Governo de Mato Grosso publicou nesta segunda-feira (23.6), no Diário Oficial do Estado, o edital de convocação de mais 1.385 candidatos...

O Governo de Mato Grosso publicou nesta segunda-feira (23.6), no Diário Oficial do Estado, o edital de convocação de mais 1.385 candidatos do Programa “SER Família CNH Social”. Este é o oitavo lote de convocações desde que o programa foi lançado, em maio de 2024. Clique aqui para conferir.

