Momento MT |Do R7

Governo de MT declara emergência zoossanitária após confirmação de caso de gripe aviária em Campinápolis O Governo de Mato Grosso declarou estado de emergência zoossanitária em decorrência da confirmação da presença do vírus da Influenza...

O Governo de Mato Grosso declarou estado de emergência zoossanitária em decorrência da confirmação da presença do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no município de Campinápolis. A medida, publicada em edição extra no Diário Oficial na manhã desta terça-feira (10.6), tem o prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período ou sucessivos períodos.

Para mais detalhes sobre essa importante medida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: