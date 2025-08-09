Governo de MT destaca avanços na produção de pequena escala das aldeias no dia internacional dos Povos Indígenas O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado neste 9 de agosto. Em Mato Grosso, entre 2019 e abril de 2025, o Governo do Estado...

O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado neste 9 de agosto. Em Mato Grosso, entre 2019 e abril de 2025, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), destinou mais de R$ 5 milhões em investimentos para fortalecer a produção agrícola em aldeias indígenas de diversas regiões. As entregas incluíram tratores, implementos agrícolas, microtratores, motocultivadores, veículos utilitários, insumos e mudas, contemplando aldeias de municípios como Barra do Bugres, Alto Boa Vista, Paranatinga, General Carneiro, Juara, Campinápolis, Santa Terezinha, Canarana, Brasnorte e São Félix do Araguaia, além de cooperativas indígenas.

