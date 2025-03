Governo de MT destina R$ 125 milhões para combater incêndios florestais e desmatamento ilegal em 2025 O Governo de Mato Grosso apresentou, nesta quinta-feira (27.3), o plano de ação para combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h07 ) twitter

O Governo de Mato Grosso apresentou, nesta quinta-feira (27.3), o plano de ação para combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais de 2025, com um investimento previsto de mais de R$ 125,2 milhões. O valor representa um aumento de 68% nos investimentos para combate aos crimes ambientais, em comparação com 2024, quando o Estado investiu R$ 74,5 milhões.

Saiba mais sobre as ações e investimentos do governo acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

