Governo de MT e deputada Edna fecham acordo para criar comissão especial do feminicídio na AL

Momento MT

Momento MT

O Governo do Estado e a deputada estadual Edna Sampaio chegaram a um acordo, nesta quarta-feira (27.8), para a criação de uma comissão especial de combate ao feminicídio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

