Governo de MT e Incra firmam acordo de cooperação para regularizar 728 lotes de assentamento federal

O Governo de Mato Grosso e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) assinaram, nesta quinta-feira (7.8), um termo de cooperação técnica para avançar na regularização fundiária de áreas do projeto de assentamento federal Coqueiral Quebó. Com um investimento de R$ 2 milhões, o acordo formaliza a cooperação entre os órgãos federais e estaduais para realizar os procedimentos de identificação, georreferenciamento, regularização e titulação dos lotes, que ficam entre Cuiabá e Nobres (a 122 km da capital). Pela esfera estadual, o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) ficará responsável pelo serviço. A Prefeitura de Nobres também intermediou o acordo.

