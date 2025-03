Governo de MT e Nova Rota do Oeste dão ordem de serviço para duplicar BR-163 entre Lucas e Sorriso O Governo de Mato Grosso e a Nova Rota do Oeste vão assinar, nesta segunda-feira (24.3), a ordem de serviço da duplicação da BR-163...

O Governo de Mato Grosso e a Nova Rota do Oeste vão assinar, nesta segunda-feira (24.3), a ordem de serviço da duplicação da BR-163, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso. O ato está marcado para 18h, durante a abertura do Show Safra, em Lucas do Rio Verde.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante obra que promete transformar a logística em Mato Grosso!

Leia Mais em Momento MT: