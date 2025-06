Governo de MT e Rumo entregam 1ª ponte da Ferrovia Estadual: “fundamental para logística” O Governo de Mato Grosso e a empresa Rumo Logística entregaram em Rondonópolis, nesta segunda-feira (2.6), a Ponte Ferroviária sobre... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h37 ) twitter

O Governo de Mato Grosso e a empresa Rumo Logística entregaram em Rondonópolis, nesta segunda-feira (2.6), a Ponte Ferroviária sobre o Rio Vermelho, a primeira do pacote de obras da 1ª Ferrovia Estadual de Mato Grosso. “Mato Grosso tem o maior potencial de crescimento na produção de alimentos nas próximas décadas, respeitando rigorosamente a legislação ambiental brasileira, que é a mais rígida em termos de preservação no mundo. Produzindo cada vez mais, nós temos que ter logística para tirar esses produtos do Estado, levá-los a diversas regiões do Brasil, mas principalmente aos portos brasileiros e ganhar o mundo. Mato Grosso é, seguramente, a região do planeta que mais vai contribuir com a produção de alimentos no mundo. Para isso, logística é fundamental”, afirmou o governador Mauro Mendes. Para mais detalhes sobre essa importante entrega e seus impactos na logística do estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Simpósio reúne acadêmicos da Atenas para debater os perigos do tabagismo e do uso de drogas

