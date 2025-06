Governo de MT e União entregam 213 casas em Alta Floresta nesta segunda-feira (2)

Momento MT |Do R7

O Governo de Mato Grosso, em parceria com a União, entrega nesta segunda-feira (2.6), em Alta Floresta, 213 casas do programa SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada. Os beneficiários receberam um subsídio de até R$ 20 mil para a aquisição do imóvel — valor que pode ser somado às vantagens de programas habitacionais municipais e federais. O governador Mauro Mendes participará da solenidade de entrega.

