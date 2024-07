Governo de MT em luto: forças de segurança investigam morte de filha de deputado estadual

O Governo de Mato Grosso lamenta a morte de Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani, encontrada morta em casa, na manhã desta sexta-feira (19.07), em Nova Mutum. As equipes das forças de segurança do Estado já estão no município para elucidar os fatos da morte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.