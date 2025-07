Momento MT |Do R7

Governo de MT encaminha à AL projeto de lei para congelar valores do Fethab O Governo de Mato Grosso encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (2.7), um projeto de lei para congelar valores do...

O Governo de Mato Grosso encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (2.7), um projeto de lei para congelar valores do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). Conforme o projeto, o objetivo é alterar a metodologia de periodicidade de correção do valor cobrado dos produtores rurais. Atualmente, o valor é corrigido em janeiro e julho, de acordo com os valores vigentes da Unidade de Padrão Fiscal (UPF) para os respectivos meses, referentes ao mesmo ano.

Saiba mais sobre essa importante proposta acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: