Governo de MT entrega 192 apartamentos em Lucas do Rio Verde nesta quinta-feira (24)

O Governo de Mato Grosso vai entregar 192 apartamentos da 1ª etapa do Residencial Águas do Cerrado na cidade de Lucas do Rio Verde. As unidades integram o programa SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada, que subsidia até R$ 20 mil para os beneficiários aplicarem na entrada do imóvel. O governador Mauro Mendes participará da solenidade.

