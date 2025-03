Governo de MT entrega 324 escrituras às famílias do bairro Jardim Fortaleza nesta quinta-feira (27)

Momento MT |Do R7

O Governo de Mato Grosso entrega, nesta quinta-feira (27.3), 342 títulos de propriedade às famílias do bairro Jardim Fortaleza, em Cuiabá. A cerimônia de entrega será realizada na Escola Municipal Constança Figueiredo de Palma (Bem Bem), às 18h30, localizada no bairro. O trabalho de regularização foi realizado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), de maneira gratuita, para as famílias que atendem os requisitos necessários.

