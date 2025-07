Governo de MT entrega armamentos e PM realiza homenagens pela produtividade policial nesta terça-feira (22)

Momento MT |Do R7

O Governo de Mato Grosso realiza, na manhã desta terça-feira (22.7), a entrega de 128 fuzis, metralhadoras, armas Tasers e equipamentos para a Polícia Militar. A cerimônia acontece no auditório Cloves Vetoratto, no Palácio Paiaguás, a partir das 8h. O investimento total das entregas é no valor de R$ 6 milhões.

