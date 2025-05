Governo de MT entrega cestas de alimentos e brinquedos a famílias de Sinop Famílias em situação de vulnerabilidade de Sinop receberam, nesta sexta-feira (16.5), alimentos, cobertores, brinquedos e itens de... Momento MT|Do R7 17/05/2025 - 19h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 19h04 ) twitter

Famílias em situação de vulnerabilidade de Sinop receberam, nesta sexta-feira (16.5), alimentos, cobertores, brinquedos e itens de higiene por meio do Programa SER Família Solidário. A iniciativa, idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi realizada com apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Ao todo, foram entregues 400 cestas de alimentos e kits de limpeza e higiene, 200 filtros de barro, 800 cobertores, 800 brinquedos e 800 kits de guloseimas durante o evento realizado na Tenda Missões Assistenciais de Sinop.

