Governo de MT entrega escrituras definitivas às famílias dos bairros Boa Esperança e Vila Amizade

O Governo do Estado de Mato Grosso, através do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), realizou a entrega de 64 escrituras aos moradores dos bairros Boa Esperança e Vila Amizade, em Rondonópolis, neste sábado (10.5). A solenidade aconteceu no Haras Amoroso, com a presença do governador Mauro Mendes, do presidente do Intermat, Francisco Serafim e demais autoridades. Os moradores receberam suas escrituras de forma totalmente gratuita.

