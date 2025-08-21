Logo R7.com
Governo de MT entrega mais 83 novos ônibus para transportar alunos do campo

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta quarta-feira (20.8), no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, mais 83 ônibus destinados ao transporte escolar de alunos que vivem em áreas rurais do Estado.

