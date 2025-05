Governo de MT entrega mais uma escola em Rondonópolis e amplia investimentos na infraestrutura escolar do município Com a entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual José Rodrigues dos Santos, no Distrito de Boa Vista, nesta sexta-feira (09....

Com a entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual José Rodrigues dos Santos, no Distrito de Boa Vista, nesta sexta-feira (09.05), às 16h, o Governo de Mato Grosso terá investido, de 2019 a maio de 2025, R$134,4 milhões na infraestrutura escolar do município de Rondonópolis. Só com esta nova obra, que será inaugurada pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário de Educação, Alan Porto, foram investidos R$ 5.485.677,21.

