Governo de MT entrega novas máquinas e fortalece investimentos na produção dos municípios de Rio Branco e Salto do Céu O Governo do Estado entregou aos municípios de Rio Branco e Salto do Céu duas máquinas modelo retroescavadeiras, avaliadas em R$ 303...

O Governo do Estado entregou aos municípios de Rio Branco e Salto do Céu duas máquinas modelo retroescavadeiras, avaliadas em R$ 303,5 mil cada, com investimento total de R$ 607 mil. Na oportunidade, também foi reinaugurada a subsede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) no município de Rio Branco. As entregas aconteceram na segunda-feira (5.5).

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa do Governo do Estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: