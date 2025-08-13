Governo de MT entrega reforma e ampliação da Escola Estadual professora Alice Fontes O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, entregam, nesta quinta-feira (14.8), a reforma e ampliação...

O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, entregam, nesta quinta-feira (14.8), a reforma e ampliação da Escola Estadual Alice Fontes, em Cuiabá. A unidade recebeu investimento de R$ 5,1 milhões e conta com 10 salas de aula, refeitório, quadra poliesportiva e vestiários. Com a ampliação, a escola passa a atender 600 alunos matriculados do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, em dois turnos.

