Governo de MT entrega reforma geral e ampliação da Escola Estadual Alice Fontes em Cuiabá

O Governo de Mato Grosso entregou, na manhã desta quinta-feira (14.8), a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Alice Fontes, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá. O investimento na unidade foi de R$ 5,2 milhões. Atualmente, a escola atende 250 alunos matriculados do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, no período vespertino. Agora, com a reforma e ampliação, a unidade passará a atender também o período matutino, somando mais de 600 estudantes.

