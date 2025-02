Governo de MT envia 240 cestas de alimentos, filtros de água e cobertores para moradores de Paranatinga

O Governo de Mato Grosso enviou, neste sábado (18.1), mantimentos para atender às famílias atingidas pelas inundações no município de Paranatinga (a 390 km de Cuiabá). O carregamento com 240 cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza, filtros de barro e cobertores, foi coordenado pela Sala de Situação montada para resposta às enchentes. As doações fazem parte das ações determinadas pelo governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes para atendimento às familias, e contam com apoio dos Programas SER Família Solidário e Aconchego, idealizados pela primeira-dama.

