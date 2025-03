Momento MT |Do R7

Governo de MT faz novo aporte de R$ 350 milhões para Nova Rota do Oeste A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) viabilizou um novo aporte de R$ 350 milhões em recursos do Tesouro Estadual para...

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) viabilizou um novo aporte de R$ 350 milhões em recursos do Tesouro Estadual para a MT Participações e Projetos S.A. (MT Par), que destinou o valor à empresa Nova Rota do Oeste, responsável pela concessão do trecho de 850,9 quilômetros da BR-163, entre os municípios de Itiquira e Sinop.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse importante investimento!

Leia Mais em Momento MT: