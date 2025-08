Governo de MT forma 16 mulheres em tecnologia por meio do programa SER Família Mulher

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), certificou, neste sábado (3.8), 16 mulheres em situação de vulnerabilidade social, concluintes do curso de Programação do projeto Talento na Nuvem. A iniciativa foi realizada em parceria com as empresas Nexa, Amazon Web Services (AWS) e Proz Educação. O objetivo foi promover a inclusão produtiva e ampliar o acesso ao mercado de trabalho na área de tecnologia.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: