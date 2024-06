Governo de MT investe em infraestrutura, saúde, educação e agricultura familiar em Colniza

Em Colniza, o Governo de Mato Grosso melhora a infraestrutura, a saúde, educação e apoia a população do campo, com investimentos de R$ 358,6 milhões. O aporte financeiro garante a qualidade de vida dos moradores da região e facilita o acesso ao município, com a construção de asfalto nas estradas e pontes de concreto.

