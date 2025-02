Governo de MT investe R$ 2,59 milhões na segunda edição do Prêmio Eficiência e Inovação O investimento do Governo de Mato Grosso na segunda edição do prêmio Eficiência e Inovação em Práticas Públicas, que reconhece iniciativas...

Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share