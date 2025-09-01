Governo de MT investe R$ 47,6 milhões na construção de 2 CEIs e reformas de escolas em Sorriso
O município de Sorriso recebe um dos maiores pacotes de investimentos em educação do Governo de Mato Grosso. Por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), estão sendo aplicados R$ 47,6 milhões em quatro unidades escolares. Juntas, elas terão 64 salas de aula para atender cerca de quatro mil estudantes.
