Governo de MT investe R$ 583 milhões em obras de saúde em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) investe R$ 473.536.980,17 em obras de hospitais e unidades que estão localizados no município de Cuiabá. Outros R$ 110 milhões são empregados pelo Governo de Mato Grosso na construção do novo Hospital Universitário Júlio Muller. A obra do Hospital Central, no Centro Político Administrativo, ficou abandonada por 34 anos, receberá o investimento total de R$ 221.860.035,85 e está 98% executada. Com uma área construída de 32 mil m², a unidade deve ser inaugurada em agosto de 2025 para atender demandas de alta complexidade, tendo 287 leitos de internação e 10 salas cirúrgicas.

