Governo de MT já entregou 222 pontes de concreto; veja as 10 maiores O Governo de Mato Grosso já entregou 222 pontes de concreto em todas as regiões do Estado. As estruturas substituem pontes de madeira...

Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h37 ) twitter

