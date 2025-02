Governo de MT já investiu R$ 695 milhões em obras em Rondonópolis Os investimentos do Governo de Mato Grosso no município de Rondonópolis, terceira maior cidade do Estado em número de habitantes, já... Momento MT|Do R7 17/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 17/01/2025 - 18h28 ) twitter

Os investimentos do Governo de Mato Grosso no município de Rondonópolis, terceira maior cidade do Estado em número de habitantes, já somam R$ 695 milhões. Desse total, R$ 291 milhões são de obras em andamento de asfaltamento e restauração de rodovias estaduais que passam pelo município, reforma e modernização do Hospital Regional de Rondonópolis e construção de escolas da Rede Estadual, além de reforma das unidades municipais em parceria com a prefeitura.

Saiba mais sobre as principais obras e investimentos acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

