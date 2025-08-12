Governo de MT já repassou R$ 6,9 bilhões às prefeituras: “Estado e municípios devem caminhar juntos”, afirma vice-governador O vice-governador Otaviano Pivetta destacou que o Governo de Mato Grosso já repassou R$ 6,96 bilhões extras às prefeituras entre 2019...

O vice-governador Otaviano Pivetta destacou que o Governo de Mato Grosso já repassou R$ 6,96 bilhões extras às prefeituras entre 2019 e 2024. Os recursos foram disponibilizados por meio de convênios com os municípios, para obras de infraestrutura, saúde, educação, cultura e esporte.

