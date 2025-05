Governo de MT lamenta falecimento da mãe do vice-governador

Momento MT |Do R7

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento de Margarida Gelmina Faccin Pivetta, mãe do vice-governador Otaviano Pivetta, neste domingo (4.5), aos 94 anos, no Rio Grande do Sul. O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes expressaram pesar pela morte de dona Margarida Gelmina.

