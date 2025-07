Momento MT |Do R7

Governo de MT lamenta falecimento de irmão do governador O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento de Jamil Mendes Ferreira, irmão do governador Mauro Mendes, nesta quinta-feira (31.7...

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento de Jamil Mendes Ferreira, irmão do governador Mauro Mendes, nesta quinta-feira (31.7), aos 65 anos. Jamil sofreu um acidente na zona rural de Anápolis, no Estado de Goiás. Ele deixa esposa e um casal de filhos. O governador segue para Anápolis aonde irá acompanhar o velório e o enterro do irmão.

Leia Mais em Momento MT: